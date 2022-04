Serie A: la statistica premia Guglielmo Vicario

Il portiere dell'Empoli è il miglior calciatore italiano dell'ultimo turno di campionato secondo l’Opta Index

L’MVP della 31ª giornata di Serie A, secondo i dati Opta, va a Guglielmo Vicario, autore di un’ottima prestazione tra i pali contro la Fiorentina. Infatti, nonostante la sconfitta subita, il portiere degli azzurri ha limitato il passivo grazie alle numerose parate mantenendo la gara in bilico fino alla fine. In generale, il giocatore di proprietà del Cagliari, sempre tra i migliori tra le file empolesi in questo torneo, è il portiere che ha effettuato più parate (123) nei maggiori cinque campionati europei 2021/22, viaggiando a una media di circa quattro parate a incontro. In proiezione, mantenendo questa media di parate fino a fine campionato, l’estremo difensore potrebbe superare il record per un portiere dell’Empoli in un singolo campionato di Serie A dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie questo dato): Skorupski, 144, nel 2016/17.