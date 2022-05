Serie A, la top 11 del campionato secondo il CIES

I migliori del campionato italiano secondo l'Osservatorio calcistico del CIES

La stagione 2021-22 è ormai terminata e il CIES, l'Osservatorio del calcio, ha stilato come di consueto la top 11 per ogni campionato. Anche la Serie A ha visto dunque schierata la formazione ritenuta migliore, considerando l'incrocio di diversi dati tra risultati di squadra, la posizione in campo dei giocatori e le prestazioni tecniche secondo i dati InStat.