Serie A, l’Atalanta fa festa a San Siro: Milan perde 3-0 ma è campione d’inverno

Una bellissima Atalanta ha battuto a San Siro la capolista Milan che perde la sua imbattibilità in campionato. Sin dalle prime battute si è visto come la Dea abbia aggredito i rossoneri che sono capitolati nel primo tempo grazie a un colpo di testa di Romero. Nella ripresa un rigore di Ilicic chiude virtualmente il match poi arriva il terzo gol Zapata. Milan non è mai stato in partita ed ha subito l’avversario e Pioli non è riuscito a trovare le giuste contromosse. Fa festa Gasperini che dimostra di vincere anche senza il Papu Gomez ormai vicino al Siviglia. Al Milan la consolazione del titolo di campione d’inverno.

MILAN-ATALANTA 0-3 26′ Romero, 53′ rig. Ilicic, 77′ Zapata MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Kalulu (56′ Musacchio), Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo (70′ Mandzukic), Meité (46′ Brahim Diaz), Leao (70′ Rebic); Ibrahimovic. All. Pioli ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti (90′ Caldara); Hateboer (67′ Maehle), De Roon, Freuler, Gosens (90′ Palomino); Pessina (90′ Malinovskiy); Ilicic (82′ Muriel), Zapata. All. Gasperini Ammoniti: Theo Hernandez, Kessié, Gosens