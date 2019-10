Atalanta a valanga nella nona giornata di Serie A. I nerazzurri, dopo essere passati inizialmente in svantaggio, hanno travolto per 7-1 l’Udinese. Stecca invece il Napoli, fermato sull’1-1 sul campo della Spal. Stesso risultato in Torino-Cagliari, mentre nel lunch match il Bologna aveva superato per 2-1 la Sampdoria.

Questi i risultati delle gare di oggi:

Bologna Sampdoria 2-1

Atalanta-Udinese 7-1

Spal-Napoli 1-1

Torino-Cagliari 1-1