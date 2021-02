Serie A, l’Atalanta passa a Cagliari nel finale. Fiorentina ko con la Sampdoria

L’Atalanta sbanca Cagliari grazie al gol di Muriel nel finale, la Dea piega 1-0 i sardi che vanno sempre più a fondo. Cade anche la Fiorentina di Prandelli, che in una gara sfortunata cede 2-1 alla Sampdoria di Ranieri che passa con i gol di Keita e Quagliarella vanificando il momentaneo pareggio di Vlahovic.

CAGLIARI-ATALANTA

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz (90′ Cerri), Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin (85′ Deiola), Lykogiannis; Nainggolan (79′ Duncan), Joao Pedro; Simeone (79′ Pavoletti).

A disposizione: Aresti, Vicario; Tripaldelli, Calabresi, Asamoah, Carboni; Tramoni, Pereiro.

Allenatore: Di Francesco.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Sutalo (62′ Maelhe), Pessina (46′ De Roon), Freuler, Gosens; Pasalic (46′ Mirancuk); Ilicic (69′ Muriel), D. Zapata (85′ Malinovsky).

A disposizione: Rossi, Gollini, Lammers, Caldara, Kovalenko, Ruggeri.

Allenatore: Gasperini.

MARCATORI: 90′ Muriel (A).

AMMONITI: 8′ Walukiewicz (C), 44′ Romero (A), 60′ Rugani (C), 68′ Ilicic (A), 69′ Lykogiannis (C), 88′ De Roon (A).

ARBITRO: Piccinini di Forlì.

SAMPDORIA-FIORENTINA

Sampdoria Fiorentina 2-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 31′ Keita, 36′ Vlahovic, 71′ Quagliarella.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Jankto (dal 64′ Quagliarella), Adrien Silva (74′ Ekdal), Thorsby, Damsgaard (dal 64′ Candreva); Ramirez, Keita (dal 88′ Leris). A disposizione: A disposizione: Ravaglia, Letica, Verre, Torregrossa, Askildsen, Regini, Gabbiadini, Ferrari, Léris. Allenatore: Ranieri.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella (dal 82′ Callejon), Martinez Quarta; Venuti (dal 82′ Malcuit), Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Kouamè, Vlahovic. A disposizione: Barerna, Borja Valero, Cacere, Igor, Eysseric, Kokorin, Montiel, Olivera, Rosati, Terracciano. Allenatore: Prandelli.

ARBITRO: Maresca di Napoli. Assistenti: Capaldo di Napoli e Muto di Torre Annunziata. Quarto ufficiale: Giua di Olbia. VAR: Pairetto di Nichelino. AVAR: Costanzo di Orvieto.

AMMONITI: Venuti, Damsgaard, Pulgar, Bonventura.