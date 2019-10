Serie A: l’Atalanta travolge il Lecce, pareggi per Roma e Lazio

Vittorie per l’Atalanta sul Lecce, pareggi in Roma-Cagliari e Bologna-Lazio. Questo l’esito delle gare delle 15 della settima giornata di Serie A, con i bergamaschi che hanno inaugurato nel migliore dei modi il nuovo Gewiss Stadium. Nel match delle 12.30 la Fiorentina aveva invece superato per 1-0 l’Udinese.

Questi tutti i risultati delle gare di oggi:

Fiorentina-Udinese 1-0 (72′ Milenkovic)

Atalanta-Lecce 3-1 (35′ Zapata, 40′ Gomez, 58′ Gosens, 87′ Lucioni)

Bologna-Lazio 2-2 (21′ Krejci, 23′, 40′ Immobile, 31′ Palacio)

Roma-Cagliari 1-1 (26′ Joao Pedro, 31′ autorete Ceppitelli)