Serie A, Lazio da capogiro: Sampdoria tramortita con un pokerissimo

Si conclude sul 5-1 il primo anticipo di Serie A della 20^ giornata tra Lazio e Sampdoria. Dopo la rete di Caicedo, ecco il capocannoniere del campionato farsi largo. Ciro Immobile infila una tripletta e regala il successo ai suoi. In mezzo anche il gol di Bastos e la rete della bandiera di Linetty. Niente da fare per gli ospiti che dopo il successo della settimana scorsa, cadono pesantemente all’Olimpico.

IL MATCH – Parte subito forte la squadra di casa che trova la via del gol con Caicedo. Pochi minuti dopo l’episodio in area di rigore: Murru ferma la palla col braccio e consente a Immobile di segnare il raddoppio dal dischetto. Uno-due micidiale per i padroni di casa che trovano anche il terzo gol. Ancora il bomber biancoceleste mette a sedere Audero su lancio di Acerbi e confeziona il 3-0. Dopo il primo tempo non c’è storia all’Olimpico. Sampdoria non pervenuta. La ripresa inizia con un cambio: Ranieri toglie Jankto e insierisce Ekdal. Cambio anche per Inzaghi che ferma Rady e mette Bastos. Proprio il difensore realizza il quarto gol dopo una mischia in area. 4-0 al 54′. Non sembra esserci storia in questa partita: ancora un rigore e ancora Ciro Immobile implacabile. Tris del bomber e 5-0 per la Lazio. Oltre al pokerissimo, arriva anche l’uomo in meno per i blucerchiati: rosso a Chabot per fallo da ultimo uomo. Ultimi 15 minuti di sofferenza per la Sampdoria che prova a non peggiorare il passivo. Al 90esimo ecco il triplice fischio del direttore di gara Chiffi.