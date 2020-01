Serie A, Lazio e Roma all’Olimpico nello stesso turno di campionato: ecco perché

Lazio-Napoli e Roma-Juventus, queste le partite delle squadre romane per la 19^ giornata di Serie A. Non è un errore, entrambe le suqadre giocheranno in casa all’Olimpico nel giro di 24 ore.

MOTIVO – Ore 18 di sabato 11 gennaio e ore 20,45 di domenica 12 gennaio. Queste le date in cui all’Olimpico andranno in scena rispettivamente le due sfide di Lazio e Roma contro Napoli e Juventus. Un fatto inedito dovuto ai prossimi Europei in Italia. Il motivo di queste due gare casalinghe ravvicinate delle due squdre, è da ricercare nei lavori previsti all’Olimpico a fine maggio in vista di Euro 2020. Lo stadio della Capitale, infatti, ospiterà alcune partite della manifestazione, tra cui la gara inaugurale dell’Italia. In questo modo, con due gare di Serie A giocate in casa dalle due romane, l’impianto avrà più tempo per essere preparato nelle settimane che precederanno la competizione.