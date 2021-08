Serie A, le 5 amichevoli delle big e dove vederle

Ultimi test prima del debutto nel massimo campionato

Tra una settimana inizierà la Serie A e oggi molte squadre disputeranno un'amichevole per testare la condizione di tutti. Tra le 5 le partite amichevoli in programma ci sono tutte le big in campo. Il Napoli di Luciano Spalletti aprirà il pomeriggio alle 17:30 contro il Pescara. Un'ora più tardi sarà il turno dell'Inter contro gli ucraini della Dinamo Kiev, mentre alle 20:30 sono in programma Milan-Panathinaikos e Juventus-Atalanta. Un quarto d'ora dopo, alle 20:45, la Roma di Mourinho chiuderà il programma contro il Raja Casablanca.