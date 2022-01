Serie A, le cessioni da record: la classifica

Gli affari da record in Serie A in quanto a giocatori venduti in Italia e verso l'estero

Redazione ITASportPress

Ultimi giorni di mercato ed è già tempo di primi bilanci. In modo particolare in merito alle cessioni che le squadre di Serie A hanno compiuto, in questa sessione e non solo.

Calcio e Finanza ha stilato la classifica delle 10 cessioni da record avvenuto nel massimo campionato italiano considerando ovviamente quelle avvenute sempre in Italia ma anche quelle all'estero.

Serie A, la top 10 delle cessioni

Il recente grande acquisto della Juventus Dusan Vlahovic è stato, allo stesso tempo, un affare da record per la Fiorentina che ha appunto ceduto il suo bomber per una cifra elevatissima. Questa trattativa è entrata di diritto nella top 10.

10 - Cancelo, dalla Juventus al Manchester City per 65 milioni

9 - Hakimi, dall'Inter al Psg per 66.5 milioni

8 - Kakà, dal Milan al Real Madrid per 67 milioni

7 - Cavani, dal Napoli al Psg per 67.894 milioni

6 - Ibrahimovic, dall'Inter al Barcellona per 69.5 milioni

5 - Vlahovic, dalla Fiorentina alla Juventus per 70 milioni

4 - Zidane, dalla Juventus al Real Madrid per 77.5 milioni

3 - Higuain, dal Napoli alla Juventus per 90 milioni

2 - Pogba, dalla Juventus al Manchester United per 105 milioni

1 - Lukaku, dall'Inter al Chelsea per 113 milioni