Serie A, le formazioni ufficiali delle partite delle 15

Scendono in campo alle ore 15 Verona-Fiorentina, Roma-Brescia e Sassuolo-Lazio. Altre tre partite di Serie A per quanto riguarda la tredicesima giornata di campionato. Per la Roma riecco Florenzi sulla destra e Diawara a centrocampo (con arretramento di Mancini); il Brescia riabbraccia, dopo quasi tre mesi, Torregrossa, che fa coppia d’attacco con Donnarumma. Torna Ribery nella Fiorentina, che gioca in tandem con Vlahovic. Nel Verona Salcedo e Verre giocano alle spalle di Di Carmine, unica punta. Patric in difesa per la Lazio, tridente Djuricic-Caputo-Boga per il Sassuolo di De Zerbi.

ROMA-BRESCIA

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Torregrossa, Donnarumma. All. Grosso

SASSUOLO-LAZIO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Manganelli, Locatelli; Djuricic, Caputo, Boga. All. De Zerbi

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Acerbi, Luiz Felipe, Patric; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

VERONA-FIORENTINA

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Bocchetti; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Salcedo, Verre; Di Carmine. All. Juric

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic; Venuti, Benassi, Badelj, Cristoforo, Dalbert; Vlahovic, Ribery. All. Montella