Serie A, le formazioni ufficiali delle partite delle 21.45

La Juventus Campione d’Italia fa visita ad un Cagliari che vuole migliorare la sua classifica e raggiungere i 47 punti. Sfida tra squadre ormai salve quella del Franchi tra Bologna e Fiorentina, mentre allo Stadio Grande Torino i granata ospitano una Roma a caccia di punti per mettere in ghiaccio la qualificazione in Europa League. Queste le formazioni ufficiali.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (3-4-3): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone, Ghezzal.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Corbo, Denswil; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Ionita, Rog, Mattiello; Joao Pedro; Simeone, Gagliano.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.

TORINO (3-4-1-2) – in attesa di conferma: Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Berenguer, Lukic, Meité, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.