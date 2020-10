Ecco le scelte di Crotone e Juventus per la partita di stasera, Pirlo sorprende ancora una volta con Portanova in campo al posto di Cuadrado. Debutto per Chiesa.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Petriccione, Cigarini, Molina, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

JUVENTUS (3-4-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Portanova, Bentancur, Arthur, Frabotta; Chiesa, Morata, Kulusevski. All. Pirlo