Serie A, le squadre che corrono di più: la classifica

Il dato sulle squadre di Serie A che hanno corso di più nelle prime due giornate

La Serie A è pronta a ripartire ma le prime due giornate hanno già dato alcune piccole notizie in relazione alle squadre più in forma e... a quelle che corrono di più. Possiamo definirla una Lazio maratoneta, quella che è scesa in campo nelle prime due uscite del massimo torneo italiano. La squadra di mister Sarri, in attesa di giocare domenica contro il Milan, è stata la squadra che ha corso di più in Serie A.