Serie A, Lega comunicata date dei cinque recuperi

Bologna-Inter resta in dubbio per un ricorso presentato dai campioni d'Italia al Coni

La Lega ha reso note le date delle cinque gare rinviate nei mesi scorsi: mercoledì 20 aprile Udinese-Salernitana (Dazn), una settimana dopo, il 27 aprile, Fiorentina-Udinese (Dazn-Sky), Salernitana-Venezia (Dazn) e Bologna-Inter (Dazn-Sky), l’11 maggio Atalanta-Torino (Dazn), con quest’ultima che potrebbe subire una variazione in caso di impegni della Dea in Europa League. Non sono stati invece ancora decisi gli orari delle partite. Va ricordato che per Udinese-Salernitana, Bologna-Inter e Atalanta-Torino manca ancora il giudizio del Collegio di Garanzia presso il Coni.