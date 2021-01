Serie A, l’esonero non è più di moda: mai così pochi dal 2015

La Serie A cambia tendenza. Sarà colpa della crisi dovuta al Covid-19 che ha colpito i vari club, ma adesso esonerare il proprio mister non è più di moda. Non almeno come negli anni precedenti.

Come scrive gianlucadimarzio.com, infatti, analizzando i dati si scopre come siano stati solamente 4 gli esoneri avvenuti prima del 31 gennaio in questa stagione. Il primo è stato Iachini alla Fiorentina, seguito da Maran, Liverani e Giampaolo. L’ultima volta che ci sono stati solo 4 addii era nella stagione 2014-2015 con Corini al Chievo, Mazzarri all’Inter, Bisoli al Cesena e Zeman al Cagliari. Situazione diversa dal 2015 al 2020: 9 nella stagione 2015-2016, 6 in quella 2016-2017, 8 nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019, 9 in quella 2019-2020.