Serie A, l’iniziativa: una canzone per le vittime del coronavirus

Alessandro Bastoni, Barbara Bonansea, Federico Bonazzoli, Francesco Caputo, Gaetano Castrovilli, Alberto Cerri, Danilo D’ambrosio, Matteo Darmian, Stefano Eranio, Samuel Eto’o, Ciro Ferrara, Alessandro Florenzi, Maurizio Ganz, Simone Andrea Ganz, Elena Linari, Alessandro Matri, Leonardo Morosini, Andrea Pirlo, Andrea Ranocchia, Luca Toni e Nicola Ventola. Sono loro i campioni e campionesse che parteciperanno all’iniziativa della Serie A per le vittime del coronavirus.

21 figure legate al mondo del calcio hanno partecipato alla realizzazione di un brano, registrato da casa propria col cellulare, i cui proventi andranno ad aiutare il fondo “Sempre con voi” della Protezione Civile. Alle 20:45 del 24 maggio, orario simbolo del calcio giocato, il brano “Lo stadio in un cassetto” sarà lanciato in contemporanea sui canali social dei protagonisti e dalla mezzanotte sarà disponibile sulle piattaforme digitali. Il ricavato sarà usato appunto per aiutare chi si trova in difficoltà a seguito dell’emergenza pandemica.