Serie A, l’Inter frenata dallo Spezia (1-1). Bene la Juventus per la Champions

Turno infrasettimanale del massimo campionato con qualche sorpresa

Mercoledì di campionato con le partite della 32^ giornata di Serie A. Dopo la sconfitta del Milan contro il Sassuolo per 2-1, la capolista Inter al Picco non va oltre il pari per 1-1, gol di Farias nel primo tempo pareggio di Perisic nella ripresa. Due i gol annullati per fuorigioco ai nerazzurri nella ripresa. La Juventus fa un passo avanti per la qualificazione alla Champions League. Contro il Parma i bianconeri vincono con il punteggio di 3-1 dopo essere stati sotto. Doppietta di Alex Sandro e tris di de Ligt. Pareggio 1-1 tra il Bologna e il Torino e 2-2 tra il Genoa e il Benevento. Colpo del Cagliari che porta tre punti d'oro da Udine grazie alle rete di Joao Pedro. Successo anche della Sampdoria sul terreno del fanalino di coda Crotone: match winner Quagliarella.