Secondo la GdS, l’Inter avrebbe avanzato alla Lega Serie A una proposta di slittamento riguardo alla prima giornata di campionata, prevista per il 19 settembre. Marotta spera di ottenere un permesso speciale dalla lega in modo da far recuperare con calma all’Inter le fatiche di Coppa, dato che l’Europa League è durata sino al 21 agosto per i nerazzurri. Attesa per la risposta della Lega, con il presidente Dal Pino che è tenuto rispondere.