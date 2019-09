Serie A, l’Inter ingrana la sesta: successo per 3-1 anche in casa della Samp

Passa il tempo, Conte applica un turnover parziale, ma l’Inter non ne sbaglia una. Vittoria matura e convincente in casa della Sampdoria per 3-1 con i gol di Sensi, Sanchez e Gagliardini (a nulla è servita la rete di Jankto che aveva dimezzato le distanze a inizio ripresa). Sesta vittoria in altrettante giornate di Serie A, frutto di un gran primo tempo e di un secondo in cui i blucerchiati sono usciti fuori per la superiorità numerica, ma poi i nerazzurri hanno controllato e rimesso gli avversari a distanza di due gol.

PRIMO TEMPO – Un primo tempo tutto di marca Inter, che sfiora la doppia cifra in quanto a tiri in porta: al 19′ arriva il vantaggio per la conclusione da fuori di Sensi, palla deviata col fondoschiena da Alexis Sanchez (prima da titolare, Lukaku è partito dalla panchina), poi dal palo prima di insaccarsi alle spalle di Audero. Passano poco più di 120 secondi e arriva la cosiddetta mazzata: mancino del solito Sensi dalla distanza, diventa un passaggio per Sanchez che anticipa Audero e fa 0-2. Consulto col Var, ma è tutto regolare: notte fonda per la Samp, che rischia a più riprese il tris.

SECONDO TEMPO – Dal possibile 0-3 al plot twist in pochissimi secondi: Lautaro Martinez, appena rientrati dagli spogliatoi, colpisce a rete e Audero fa il miracolo, poi Sanchez aggancia il pallone e si tuffa in area doriana nel contrasto con un avversario. L’arbitro ci vede bene ed estrae il giallo per simulazione al cileno, che viene espulso per aver già ottenuto un’ammonizione nel primo tempo. La Samp rinasce e al 55′ segna con Jankto in diagonale, con deviazione decisiva di Skriniar (secondo gol subìto dai nerazzurri in tutto il campionato fin qui). Cresce l’entusiasmo sugli spalti, ma dura poco: al 61′ Brozovic manda in porta Gagliardini, che si vede respingere da Audero il tocco di punta, ma sul secondo tentativo non può nulla. Di Francesco mette in campo Bonazzoli e Caprari, si vedono sprazzi di qualità, ma la maturità dell’Inter è di livello altissimo e i nerazzurri portano a casa il successo. Delusione Samp, resta ultima a 3 punti.