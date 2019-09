Serie A, l’Inter passa anche a Cagliari. Atalanta k.o. col Torino, notte fonda per Fiorentina e Sampdoria

Difficilmente ricordiamo un avvio di Serie A così ricco di gol ed emozioni. Anche nelle partite di domenica sera, infatti, non sono mancate le sorprese: l’Atalanta perde “in casa” al Tardini contro il Torino 2-3, benché si sapesse che i granata non erano al meglio dopo l’impegno in settimana in Europa League. L’Inter vince a Cagliari ancora grazie a Lukaku (suo il rigore del decisivo 2-1) e resta a punteggio pieno; crolla di nuovo la Fiorentina di Montella: il Genoa a Marassi passa 2-1. Notte fonda anche per la Sampdoria di Di Francesco: il Sassuolo, con tripletta di Berardi, passa 4-1. Vittoria esterna per il Parma a Udine (1-3) e pareggio senza gol fra le due neopromosse dalla B Lecce e Verona.

ATALANTA-TORINO 2-3

Riesce l’ennesima rimonta all’Atalanta, ma poi viene contro-rimontata. Vantaggio di Bonifazi con colpo di testa al 24′, pareggio di Zapata in diagonale e vantaggio della Dea ancora col colombiano, che al 54′ trova un gol clamoroso (strappo a centrocampo, parte da solo, rientra e scaraventa in gol). Ma due minuti dopo Berenguer segna su assist di Meité e al 65′ Izzo, ancora su palla inattiva, di testa a il 3-2 per la squadra di Mazzarri. Che colpaccio per i granata.

GENOA-FIORENTINA 2-1

Due k.o. su due per la Fiorentina del nuovo presidente Commisso. Dopo la sconfitta col Napoli, infatti, arriva il 2-1 di Marassi: vantaggio genoano all’11’ con la capocciata dell’ex milanista Cristian Zapata, raddoppio nella ripresa di Kouamé. Aggancio splendido, punta la porta avversaria contro una rivedibile difesa Viola e mette dentro il 2-0. La Fiorentina accorcia nel finale con rigore di Pulgar e colpisce il palo con Chiesa in pieno recupero.

CAGLIARI-INTER 1-2

Non sbaglia l’Inter di Conte nemmeno a Cagliari: al 27′ colpo di testa di Lautaro Martinez (insieme a Cerri), Olsen beffato. Si pensava fosse netto fuorigioco, ma il Var, dopo un consulto, convalida il vantaggio nerazzurro. Nel secondo tempo al 50′ Joao Pedro pareggia di testa, ma al 70′ Sensi va a guadagnarsi con una veronica il calcio di rigore decisivo che Lukaku non sbaglia. Inter a punteggio pieno, sardi a zero punti.

UDINESE-PARMA 1-3

Non bissa la vittoria col Milan l’Udinese di Tudor, che in casa crolla contro il Parma. Il vantaggio però al 17′ è firmato Lasagna, poi però si scatena il tornado ducale, che rimonta e porta a casa i 3 punti dalla Dacia Arena: Gervinho segna prima dell’intervallo, poi chiudono il match il colpo di testa di Gagliolo e la rete di Roberto Inglese.

SASSUOLO-SAMPDORIA 4-1

Peggio di così non poteva andare per la Samp di Di Francesco: 0 punti dopo due giornate e 7 gol incassati. Il primo tempo decide tutto: Berardi si scatena, proprio come nel 2013, con una fantastica tripletta. Al 28′ infila la porta blucerchiati su assist di Caputo, al 36′ stacca di testa su cross di Duncan e al 43′ mette dentro uno splendido mancino a giro dalla distanza. A poco dall’intervallo, Ronaldo Vieira commette una ingenuità e lascia i blucerchiati in dieci. Inizia il secondo tempo, anche Traore partecipa alla festa con un tocco ravvicinato: 4-0. Quagliarella su rigore rende meno pesante il passivo, ma che brutta Samp.

LECCE-VERONA 0-1

Al Via del Mare si respira un’aria splendida di Serie A, con record di abbonati: ben 19mila. Ma l’esordio giallorosso in casa non è dei migliori, più per il risultato che per la prestazione, come fu a San Siro con l’Inter. Il Lecce gioca, il Verona crea occasioni… e segna. Nel primo tempo si ravvisa il palo di Zaccagni, nella ripresa, poco dopo la grande occasione col colpo di testa di Lucioni, Pessina mette alle spalle di Gabriel lo 0-1. Importantissimo colpo esterno della squadra di Juric; i pugliesi restano a zero punti.

