Serie A, l’Inter riacciuffa il Parma nel finale: un super Gervinho frena Conte

Succede tutto nel secondo tempo a San Siro, Gervinho con una doppietta porta il Parma sul 2-0. L’Inter recupera con i croati Brozovic e Perisic, a segno nel recupero per il 2-2 finale.

LA PARTITA

La partenza dei nerazzurri è forte, ma la serata sembra una di quelle stregate, e non solo perchè siamo nella notte di Halloween. I mostri si presentano davanti a Conte e alla sua squadra, l’Inter inizia a martellare fin da subito, creando una palla gol netta con Perisic nei primi minuti e altre occasioni importanti nei primi 5 minuti. Non è un caso se i nerazzurri vanno in doppia cifra con il conto dei calci d’angolo, perchè nell’aria di rigore del Parma arrivano cross a bizzeffe. Nel secondo tempo si scatena Gervinho che alla prima occasione beffa Handanovic, per poi ripetersi alla seconda palla gol della serata. Inter che accorcia le distanze con la rete del neoentrato Brozovic, poi Sepe salva il risultato su una zuccata di Ranocchia. Nel finale Perisic riprende il Parma e fissa il 2-2 finale.