Serie A, Sassuolo capolista. l’Inter ribalta il Torino con super Lukaku. Vincono Roma e Bologna

Il Sassuolo in attesa del risultato del Milan di stasera è la nuova capolista della Serie A. Neroverdi espugnano il campo dell’Hellas Verona con i gol di Boga e Berardi. L’Inter ribalta con ferocia il Torino vincendo 4-2, granata avanti 2-0 ma poi rimontati da una tripletta di Lukaku e dal gol di Lautaro. La Roma passeggia con il Parma (3-0) trascinata da un gran Mkhitaryan, Colpo esterno anche del Bologna che vince 2-1 in rimonta a Marassi con la Samp grazie a Orsolini.

Il primo tempo dell’Inter è di assoluta confusione, il Torino invece fa la parte del leone e crea pericoli su pericoli. Giampaolo disegna una squadra con i rimasugli vista l’emergenza dovuta a positività ed infortuni vari, all’ultimo minuto si ritrova a dover rinunciare a Belotti con Zaza che scende in campo al suo posto. Mossa che si rivela fortunata visto che l’ex attaccante di Sassuolo e Juventus gioca un primo tempo perfetto, creando diverse occasioni da rete e facendo letteralmente impazzire Ranocchia. I granata giocano un calcio rapido e veloce mentre l’Inter è contratta e nervosa, serve il recupero per sbloccare la gara, con Zaza che al 46′ porta avanti il Torino. Inizio di secondo tempo ancora sorprendente con gli ospiti che si procurano il rigore che Ansaldi trasforma e che significa 2-0. L’Inter, ferita nell’orgoglio prende per il collo il Torino e in tre minuti pareggia con una gran doppietta di Lukaku. All’84’ Lukaku trasforma il rigore che segna il sorpasso. Nel finale Lautaro chiude la gara con la rete del 4-2.

LE ALTRE PARTITE

Hellas Verona – Sassuolo 0-2 (42′ Boga , 72′ Berardi)

Roma-Parma 3-0 (28′ Mayoral , 32′ Mkhitaryan, 40′ Mkhitaryan)

Sampdoria-Bologna 1-2 (7′ Thorsby, 44′ aut.Regini, 52′ Orsolini)

Inter-Torino 4-2 (45’+2′ Zaza, 62′ rig. Ansaldi, 64′ Sanchez, 67′, 84′ rig. Lukaku, 90′ Lautaro Martinez)