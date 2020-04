Serie A, l’Inter segue la Juventus: nerazzurri favorevoli al taglio degli stipendi

Da Samir Handanovic a Romelu Lukaku. Passando per Antonio Conte e il resto del gruppo. Anche l’Inter ha deciso per il taglio degli stipendi in questo periodo di assoluta emergenza dovuta al coronavirus. Prima Juventus (e anche Cagliari), poi i nerazzurri. Le società di Serie A rispondono al problema pandemico e rinunciano a parte dei loro ingaggi.

Lo avrebbe comunicato direttamente all’ad Beppe Marotta il capitano nerazzurro Handanovic: tutta la squadra è favorevole al taglio. Importante anche il ruolo giocato da Andrea Ranocchia che, oltre ad essere uno dei leader dello spogliatoio, è il rappresentante dell’Inter all’interno dell’Aic. Da definire, adesso, le cifre ma se la società dovesse seguire l’esempio della Juventus si arriverebbe a circa 17-20 milioni di risparmio.