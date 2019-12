Serie A, l’Inter strapazza il Genoa: 4-0

Tutto facile per l’Inter nell’anticipo delle 18 della diciassettesima giornata di Serie A. I nerazzurri, a San Siro, hanno battuto per 4-0 il Genoa, riagganciando così al primo posto a quota 42 la Juventus, vittoriosa mercoledì contro la Sampdoria. I rossoblu rimangono invece fermi a 11, in piena zona retrocessione.

LA GARA – La formazione di Conte prende subito in mano il match, sbloccando il risultato al 31’con un colpo di testa di Lukaku. Appena un minuto più tardi Gagliardini, con una conclusione dal limite, trova il raddoppio, prima che Esposito dal dischetto (64′) ed ancora Lukaku arrotondino ulteriormente il punteggio. Genoa mai in partita.

INTER, MAROTTA: “ROSA RIDOTTA, MA A GENNAIO LE OCCASIONI SONO POCHE…”