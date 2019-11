Serie A, l’Inter vince in rimonta: 2-1 al Verona

Vittoria in rimonta per l’Inter nell’anticipo delle 18 della dodicesima giornata di Serie A. I nerazzurri, a San Siro, hanno superato per 2-1 il Verona al termine di una gara sofferta. Un risultato che permette alla formazione di Conte di portarsi momentaneamente al primo posto a quota 31, mentre gli scaligeri rimangono fermi a 15.

LA GARA – I veneti, ben messi in campo dal tecnico Ivan Juric, si portano in vantaggio al 19′ grazie ad un rigore trasformato da Verre e concesso per un fallo di Handanovic su Zaccagni. I nerazzurri reagiscono immediatamente, rendendosi pericolosi più volte con Lukaku, Brozovic e Vecino. Nella ripresa, al 65′, è proprio il centrocampista uruguaiano a trovare la rete del pari sfruttando alla perfezione un traversone di Lazaro. La formazione di Conte continua a premere e, dopo una clamorosa occasione mancata da Lukaku, firma il sorpasso all’83’ grazie ad un gran gol di Barella.