Successo casalingo dell’Udinese contro il Sassuolo per 2-0 nel secondo match di Serie A in programma oggi. Alla Dacia Arena prima chance per Kyriakopoulos. Al 29′ palla gol per Llorente, poco dopo pericoloso anche Walace. Al 42′ segna proprio Llorente. Caputo dentro nella ripresa. Al 66′ traversa di De Paul. Il Sassuolo non nella migliore serata non è riuscito a sfruttare le sue occasione perdendo il match per 2-0 firmato nei minuti di recupero dal bianconero Pereyra.