Serie A, lo scenario in caso di stop: no all’assegnazione dello scudetto e torneo a 22 squadre

Malgrado la Figc e la Lega siano al lavoro per portare regolarmente a termine la stagione, con il trascorrere dei giorni sembra prendere sempre più piede l’ipotesi di uno stop definitivo del torneo di Serie A. In caso di campionato non concluso, riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe venir congelata l’attuale classifica con la conseguente qualificazione alle coppe europee delle prime sei squadre. Rimarebbe invece da decidere la settima, visto che il Verona ha una partita in meno del Milan, mentre lo scudetto non verrebbe assegnato.

RETROCESSIONI – Per quanto riguarda le retrocessioni, sono due le ipotesi in piedi: la prima prevede un annullamento delle retrocessioni con la promozione delle prime due dalla B, aumentando il numero delle squadre partecipanti al massimo campionato a 22; la seconda prevede invece la retrocessione delle ultime due in classifica con altrettante promozioni dal torneo cadetto, in modo da far restare la Serie A a 20 squadre.