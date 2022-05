Serie A, lo Scudetto si assegnerà domenica 22 alle ore 19.45

Lo ha stabilito la Lega Calcio

Decisi date e orari dell’ultima giornata di campionato, quella che deciderà chi sarà campione d’Italia ma anche i piazzamenti Europa League e Conference League così come la terza ed ultima squadra a retrocedere in Serie B. Le due milanesi giocheranno alle 18 con i rossoneri impegnati al Mapei Stadium contro il Sassuolo e i nerazzurri a San Siro contro la Samp. Il tricolore dunque sarà assegnato presumibilmente alle 19.45 di domenica 22 maggio. Alle 21 i due scontri decisivi in zona salvezza: Venezia-Cagliari e Salernitana Udinese.