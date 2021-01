Serie A, l’Udinese frena l’Inter che non approfitta del k.o del Milan

Per fare male all’Udinese all’Inter è mancata la lucidità sotto porta ma anche le accelerazioni. I nerazzurri portano a casa un deludente 0-0 che non permette alla squadra di Conte di raggiungere il Milan battuto dall’Atalanta. La qualità dell’ultimo passaggio è mancato all’undici milanese che solo una grande occasione ha costruito nei 90′. Il tiro di Lautaro però è stato respinto dall’ottimo portiere friulano. Nella ripresa Conte ha mischiato le carte sostituendo diversi calciatori ma il risultato non è cambiato. L’Inter per la prima volta in questo campionato non riesce a segnare.

UDINESE-INTER 0-0 UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi (63′ De Maio), Samir; Stryger Larsen (78′ Nuytinck), De Paul, Arslan (33′ Walace), Pereyra, Zeegelaar (78′ Molina); Lasagna, Deulofeu (63′ Mandragora). All. Gotti INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (70′ Sensi), Young (70′ Perisic); Lukaku, Lautaro Martinez (70′ Sanchez). All. Conte Ammoniti: Arslan (U), Samir (U), Bastoni (I), Zeegelaar (U), Sensi (I) Espulsi: Conte (I) e Oriali (I) al 90′ per proteste