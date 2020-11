Serie A, l’Udinese rallenta la corsa del Sassuolo: 0-0 al Mapei Stadium

L’Udinese di Gotti strappa il pareggio in casa di un Sassuolo meno arrembante del solito, al Mapei Stadium finisce 0-0, con un pari che probabilmente serve più ai friulani, mentre De Zerbi fallisce il sorpasso sul Milan. Primo tempo che scorre via tra gli sbadigli generali, con un Sassuolo meno brillante rispetto alle ultime uscite, mentre l’Udinese si presenta in campo ben messa e estremamente vogliosa di far punti. I neroverdi, la seconda squadra per possesso palla nel nostro campionato, provano a mettere alle corde l’Udinese di Gotti, arrivata al Mapei Stadium con il forte intento di raccogliere un punto. Gara piuttosto noiosa, reti che restano inviolate e un punto a testa.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Marlon, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Traoré, Boga; Caputo. All. De Zerbi

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Okaka. All. Gotti​