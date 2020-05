Serie A, Luis Alberto sfida Cristiano Ronaldo: “Scudetto? Abbiamo già vinto due volte…”

La lotta scudetto potrebbe riaccendersi. L’emergenza coronavirus non è ancora passata ma arrivano buoni segnali sulla ripartenza del campionato di Serie A da parte del Governo.

Ecco allora che Juventus e Lazio, e magari anche l’Inter, potrebbero darsi battaglia per arrivare al traguardo finale. A parlare proprio del duello che potrebbe esserci in vetta è stato Luis Alberto, trequartista della Lazio, nel corso di una diretta Instagram con il comico spagnolo Manolo Morera.

SFIDA – Un vero e proprio guanto di sfida, quello lanciato dal giocatore biancoceleste nei confronti del rivale numero uno: Cristiano Ronaldo: “Scudetto? Quest’anno abbiamo vinto tutti e due i confronti con CR7. Lui è da ammirare, tutto quello che ha ottenuto se l’è guadagnato e non gli hanno regalato nulla. E’ puro lavoro. Nonostante questo tuttavia, secondo me Messi è il migliore. Però è evidente come la mentalità di Cristiano sia vincente. Ha vinto tutto e lavora per farlo ancora”.

RIPRESA – Sulla possibilit di rivedere la Serie A in campo, Luis Alberto ha poi aggiunto: “La situazione in Italia sta migliorando, ma in maniera più lenta rispetto alla Spagna. La gente è tornata in strada, ma ci sono diversi negoz ancora chiusi. Dal punto di vista degli allenamenti ci stiamo allenando invidualmente. Ci alterniamo in quattro gruppi”.