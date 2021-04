Serie A, Lukaku stende il Bologna e spinge l’Inter a + 8 sul Milan

E’ bastata una rete di Lukaku all’Inter per avere la meglio sul Bologna battuto al Dall’Ara. Il gol del centravanti belga consente ai nerazzurri di allungare ancora sulle inseguitrici e ipotecare il titolo. Addirittura in caso di successo contro il Sassuolo nel recupero di mercoledì prossimo i meneghini salirebbero a +11 sul Milan adesso staccato di otto punti. Stasera alla squadra di Conte è bastato il minimo per ottenere il massimo contro un avversario che nel primo tempo ha sofferto ma che si è svegliato nella ripresa pressando ma non concludendo quasi mai in porta. Handanovic non ha dovuto compiere interventi importanti ma la pressione dei rossoblu’ si è fatta sentire. L’Inter comunque ha gestito bene il vantaggio riuscendo a portare a casa tre punti importantissimi per lo scudetto.

TABELLINO BOLOGNA-INTER 0-1 Marcatori: 31′ Lukaku BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu (34′ De Silvestri), Danilo, Soumaoro, Dijks (80′ Juwara); Schouten, Dominguez (69′ Svanberg); Skov Olsen (80′ Orsolini), Soriano, Sansone (69′ Vignato); Barrow. All. Mihajlovic INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (61′ Gagliardini), Young (71′ Darmian); Lukaku, Lautaro Martinez (71′ Sanchez). All. Conte Ammoniti: Soumaoro (B), Ranocchia (I), De Silvestri (B), Vignato (B), Juwara (B), Bastoni (I), Brozovic (I), Gagliardini (I)