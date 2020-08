Serie A, Mancini fa i complimenti alla Juventus: “Un plauso a loro”

Dopo la ripresa la Juventus è riuscita nell’obiettivo di alzare il nono scudetto di fila. L’impegno più importante però deve ancoa arrivare e si chiama Champions League. Venerdì i bianconeri affronteranno il Lione e ribaltare il risultato dell’andata non sarà una passeggiata.

SERIE A, I COMPLIMENTI DI MANCINI

A poche ore di distanza dai festeggiamenti dei bianconeri, il CT Roberto Mancini su Twitter ha voluto omaggiare i bianconeri, il Napoli e Ciro Immobile: “È stato un anno difficile e una stagione complicata. Complimenti alla Juventus per lo Scudetto, al Napoli per la vittoria della coppa Italia e a Ciro Immobile per aver vinto la scarpa d’oro!”.