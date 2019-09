Serie A, Mertens-Manolas e il Napoli torna al successo. Al Brescia non basta Balotelli

Torna a vincere il Napoli, che regola il Brescia 2-1 nell’anticipo di mezzogiorno della sesta giornata di Serie A. Al San Paolo gli azzurri dominano il primo tempo, esprimendo un calcio intenso e avvolgente, trovando le reti con Mertens intorno al quarto d’ora (tocco in rete su assist perfetto di Callejon dopo un gran cambio di gioco di Ruiz) e con Manolas di testa nel finale (annullata anche una rete allo stesso difensore ex Roma per un tocco col braccio mentre stoppava il pallone poi spedito in porta).

Certamente più combattivo il Brescia nella ripresa, che segna un gran gol con Tonali – poi annullato dal Var per un fallo precedente alla conclusione – e accorcia col primo gol con le Rondinelle di Balotelli (gran colpo di testa su corner del solito Tonali). La squadra di Corini ci crede fino all’ultimo, ma la retroguardia di Ancelotti tiene e porta a casa 3 punti importanti e pesanti dopo lo stop col Cagliari: i partenopei salgono a 12 punti, i biancoblù incassano il terzo k.o. delle ultime quattro giornate.