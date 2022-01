Serie A, Milan strapazza il Verona, la Roma ribalta l’Empoli nel finale

Le rossonere vincono in goleada in casa delle venete, la Sampdoria piega 2-1 la Lazio, successo nel finale per le giallorosse con l’Empoli

Redazione ITASportPress

Serie A femminile sempre emozionante. Oggi grande Milan a Verona nella prima giornata di ritorno di Serie A TimVision: un 6-0 utile a dimenticare la sconfitta incassata nella finale di Supercoppa Frecciarossa. Il Milan attacca da subito l’Hellas, parte forte e al 12’ sblocca la partita. Thomas serve Bergamaschi in area, la laterale rossonera calcia di prima, trovando un destro stupendo che regala l’1-0 alla squadra di Ganz. Il Diavolo insiste nel primo tempo e al 26’ raddoppia. Prima Tucceri Cimini centra la traversa, recupera Thomas che rimette in mezzo per Longo, lesta ad insaccare. Due assist dell’ex Roma e Milan sul 2-0 dopo un dominio netto ed evidente. Il tris arriva poco dopo, al 29’: corner da destra, esce malissimo Haland, la palla carambola sulla schiena di Guagni ed entra. Primo centro in rossonero per l’ex Fiorentina, che non segnava in Serie A TIMVision da febbraio 2020. Prima della fine del primo tempo arriva anche il poker firmato da Tucceri Cimini, lesta con il sinistro ad impattare perfettamente il cross da destra di Sara Andersen.

Ad inizio ripresa ancora su corner il Milan segna il 5-0: ci pensa Thomas, di testa, ad insaccare saltando più in alto di tutte. Il Verona sparisce dal campo, le rossonere spingono ancora e Nina Stapelfeldt al 64’ sigla anche il 6-0 e la sua seconda rete in questo campionato. Finisce così, con il trionfo rossonero e l’ottavo ko di fila delle venete. Nell’altro match pomeridiano importante successo della Sampdoria sulla Lazio. Indirizza la gara un gioiello su punizione di Spinelli in apertura, che porta subito avanti le genovesi. Le blucerchiate gestiscono bene il vantaggio, si affidano alle verticalizzazioni improvvise di Tarenzi, Giordano e Helmvall, e ad inizio ripresa trovano il raddoppio: tocco di Tarenzi per Seghir, il cui sinistro beffa Ohrstrom. La Lazio, nonostante i tentativi di Chukwudi e Fridlund e il gol all’89’ di Chloé Le Franc, perde 2-1 e mette a referto l’undicesimo ko nelle ultime 12 giornate. Secondo successo di fila per la Samp, che mantiene il sesto posto in classifica.

Termina invece 2-1 il lunch match del sabato della 12ª giornata tra Roma ed Empoli al Tre Fontane. Le giallorosse, pur penalizzate a causa delle numerose assenze tra Covid e infortuni, vincono in rimonta all’ultimo secondo contro un avversario ostico. Le toscane vanno infatti in vantaggio nel primo tempo, al 39’ grazie a Dompig, che si ritrova a tu per tu con Lind e non sbaglia. In avvio di secondo tempo la formazione di Spugna si riversa in avanti e cerca in ogni modo di rimettere in piedi la partita. Ci provano senza successo Corelli, Haavi e Lazaro, ma all'84' arriva comunque il pareggio: Haavi sulla fascia brucia tutti e mette dentro per la classe 2003 Mina Schaathun Bergersen, entrata al posto dell’infortunata Ciccotti, che con il piatto destro batte Ciccioli e ripristina l'equilibrio. Nel recupero accade di tutto: prima il clamoroso salvataggio sulla linea di De Rita su Di Guglielmo e allo scadere degli otto minuti di recupero, Bellucci atterra Lazaro in area, concedendo il calcio di rigore alle capitoline. Sul dischetto al 98’ si presenta Elena Linari, che incrocia la conclusione consegnando alla Roma tre punti preziosissimi. Secondo posto salvo per le giallorosse.

I risultati della 12ª giornata di Serie A TimVision 2021-22

Roma-Empoli 2-1

39’ Dompig (E), 84’ Bergesen (R), 98’ rig. Linari (R)

Hellas Verona-Milan 0-6

12’ Bergamaschi (M), 26’ Longo (M), 29’ Guagni (M), 37’ Tucceri Cimini (M), 49’ Thomas (M), 64’ Stapelfeldt (M)

Sampdoria-Lazio 2-1

4’ Spinelli (S), 54’ Seghir (S), 89’ Le Franc (L)

Pomigliano-Juventus

(Domenica 16 gennaio ore 12.00, diretta Tim Vision)

Fiorentina-Sassuolo

(Domenica 16 gennaio ore 12.30, diretta Tim Vision)

Inter-Napoli

(Domenica 16 gennaio ore 14.30, diretta Tim Vision)

Programma della 13ª giornata di Serie A TimVision 2021-22

Sabato 22 gennaio

Sassuolo-Hellas Verona

Empoli-Pomigliano

Juventus-Fiorentina

Domenica 23 gennaio

Napoli-Roma

Lazio-Inter

Milan-Sampdoria