Serie A, Milan torna al successo a San Siro e stende il Genoa

A San Siro il Milan batte il Genoa per 2-1 e ritrova il successo in casa dopo più di due mesi e consolida il piazzamento Champions, accorciando temporaneamente a -8 dall'Inter (impegnata nel posticipo a Napoli). I rossoneri sbloccano prima del quarto d’ora grazie a un bel gol di Rebic, ma dopo la mezz’ora l’ex Destro ristabilisce l’equilibrio. Nel secondo tempo è una sfortunata autorete di Scamacca a regalare il definitivo 2-1 al Milan. Un solo punto nelle ultime tre per Ballardini. Partita intensa e divertente e il successo del Milan vale molto in chiave Champions.