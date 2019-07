Serie A, molto bene il Lecce contro il Bolzano. Pari del Verona contro l’Hoffenheim

Impressioni differenti per le due neo promosse in Serie A, Lecce e Verona. La squadra di Fabio Liverani, impegnata contro il Bolzano, ha trovato una facile vittoria con un netto 6-0. Poche emozioni e nessun gol nella sfida degli uomini di Juric sul campo dell’Hoffenheim.

Lecce-Bolzano 6-0 – Termina in goleada la sfida dei salentini. La squadra di Liverani ha avuto vita facile contro il Bolzano. Scesi in campo con il 4-3-1-2, i giallorossi hanno subito trovato un uno-due micidiale che non ha dato scampo agli avversari. Prima Felici, poi Lapadula con un grande gol hanno tagliato le gambe agli oppositori. Prima dell’intervallo anche La Mantia ha potuto esultare firmando il 3-0 al minuto 38. Nella ripresa il Lecce cambia volto e lascia fuori i due attaccanti: Liverani inserisce Dubickas, Falco con quest’ultimo subito protagonista del gol del 4-0. Dopo pochi minuti arriva anche la manita con Felici che mette a segno la personale doppietta. C’è spazio anche per il 6-0 finale messo a segno da Vera Ramirez.

Hoffenheim-Verona 0-0 – Amichevole di lusso anche per la squadra di Juric. Primi trenta minuti della gara piuttosto in sofferenza per l’Hellas Verona nonostante il tecnico dalla panchina abbia provato a spingere i suoi a credere di più nei propri mezzi. Nessuna occasione da rete per i veronesi, mentre qualche occasione sciupata per i tedeschi soprattutto con Geiger dal limite dell’area che ha colpito la traversa. La ripresa parte sulla falsa riga del primo tempo, ma questa volta si vede Pazzini che per un soffio non trova l’impatto col pallone ad un passo dalla porta rivale. Zaccagni non è molto lucido, bene Bessa invece. Poche emozioni fino al termine dell’incontro.