Serie A, multato e squalificato Gasperini. Sono 11 i calciatori che saltano la 24^ giornata

Giudice sportivo di Serie A che ha fermato 11 i giocatori che salteranno per squalifica la 24^ giornata di Serie A. A saltare il prossimo turn di campionato saranno Kamil Glik (Benevento) espulso per doppia ammonizione contro la Roma e Aaron Hickey (Bologna), sanzionato con un cartellino rosso durante il match contro il Bologna. Tra i calciatori che non sono stati espulsi, un turno di squalifica per Bani e Brugman (Parma), Danilo (Juve), Djimsiti (Atalanta), Escalante (Lazio), Hakimi (Inter), Adrien Silva (Sampdoria), Pereyra e Zeegelaar (Udinese). Gasp multato: 15 mila euro di ammenda e squalifica per una giornata effettiva di gara: è questa la decisione presa dal giudice sportivo nei confronti di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, espulso nell’ultima gara di campionato contro il Napoli.