Serie A, Nainggolan evita la beffa al Cagliari contro una Sampdoria sorniona

Incredibile a Marassi con il Cagliari che ha pareggiato contro la Sampdoria con una stoccata di Nainggolan al 95′ dopo che sembrava aver perso la partita. La Sampdoria ha reagito bene al gol preso nel primo tempo da Joao Pedro ribaltando in 2 minuti nella ripresa il punteggio. Un 2-2 comunque giusto per quello che si è visto in campo dopo 90′ intensi. Joao Pedro aveva portato avanti gli isolani con un gol prezioso nel primo tempo dopo 10 minuti. Poi nella ripresa in meno di due minuti la Sampdoria passa avanti: segna Bereszynski con un bel diagonale sotto la traversa al minuto 78′, poi Gabbiadini porta in vantaggio i blucerchiati con una gran conclusione dalla distanza all’80’. Nella circostanza sorpreso sul suo palo Cragno. Il Cagliari stava giocando bene prima del micidiale uno-due blucerchiato gestendo la gara con assoluto equilibrio. Ma due errori di lettura dei difensori sembravano aver costretto alla resa nel finale la squadra isolana che invece con una staffilata al 95′ di Nainggolan ha pareggiato.

Sampdoria-Atalanta (getty images)

Tabellino

SAMPDORIA-CAGLIARI 2-2

Marcatori: 11′ Joao Pedro (C), 78′ Bereszynski (S), 80′ Gabbiadini (S), 96′ Nainggolan (C)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello (46′ Ramirez); Candreva (88′ Yoshida), Adrien Silva, Ekdal (63′ Thorsby), Jankto; Quagliarella (88′ Damsgaard), Keita (63′ Gabbiadini). All. Ranieri

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani (87′ Calabresi), Godin, Ceppitelli; Nandez, Nainggolan, Duncan, Marin (87′ Pereiro), Lykogiannis (93′ Cerri); Joao Pedro (75′ Simeone), Pavoletti. All. Semplici

Ammoniti: Godin, Pavoletti, Colley, Lykogiannis, Thorsby