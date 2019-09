Serie A: Napoli a valanga, Roma in extremis. Vince anche la Sampdoria

Tutto facile per il Napoli in questa quarta giornata di Serie A. Gli azzurri hanno battuto al Via del Mare il Lecce di Liverani per 4-1, con le reti messe a segno da Llorente (doppietta), Insigne (su rigore) e Fabian Ruiz. Inutile il penalty di Mancosu per i pugliesi. Vince anche la Roma a Bologna, con la rete del definitivo 1-2 di Dzeko giunta solo in pieno recupero e con i giallorossi in inferiorità numerica. Bene anche la Sampdoria, che con l’1-0 sul Torino trova i primi punti della sua stagione.

Questi i risultati delle gare di oggi:

Sassuolo-Spal (giocata alle 12.30) 3-0 (26′, 47′ pt Caputo, 47′ Duncan)

Bologna-Roma 1-2 (49′ Kolarov, 54′ rig. Sansone, 93′ Dzeko)

Lecce-Napoli 1-3 (28′, 82′ Llorente, 40′ rig. Insigne, 52′ Fabian Ruiz, 61′ rig. Mancosu)

Sampdoria-Torino 1-0 (56′ Gabbiadini)