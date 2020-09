Serie A, Napoli a valanga sul Genoa, Milan vince a Crotone

Tutto facile questo pomeriggio per Napoli e Milan che si sbarazzano facilmente rispettivamente di Genoa e Crotone vincendo 6-0 e 2-0. I campani partono fortissimo e la sbloccano con Lozano al 10′. Il Napoli nella ripresa dilaga: dopo nemmeno 30″ raddoppia Zielinski. Qualche minuto dopo terzo gol di Mertens e ancora Lozano fa poker. Quinto gol di Elmas e sesto di Politano appena entrato Osimhen pungente. Insigne costretto a uscire per un infortunio muscolare al 22′. A Crotone debutto dal primo minuto per Tonali e Brahim Diaz nel Milan. Assente Ibra. Per Stroppa Simy-Dragus coppia in attacco. Prima palla gol per Kjaer che colpisce la traversa. Nel finale di tempo sblocca Kessié su rigore contestato ma confermato anche dal Var. A inizio ripresa raddoppio di Brahim Diaz. Al 57′ brutto infortunio al gomito per Rebic, dentro Colombo.