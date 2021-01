Serie A, Napoli torna alla vittoria: Elmas e Politano piegano il Parma

Il Napoli torna al successo in campionato dopo la sconfitta sul campo del Verona. La squadra azzurra ha battuto al Maradona il Parma con il punteggio di 2-0 grazie ai gol di Elmas nel primo tempo e di Politano nella ripresa. Partita che non è stata facile per il Napoli che ha faticato prima di mettere in ghiaccio la gara con la rete dell’ex interista al minuto 82. I ducali in crisi di gioco hanno cercato di rimettere in equilibrio la gara ma non sono mai stati pericolosi. I tre punti conquistati permettono ai partenopei di salire al quarto posto.