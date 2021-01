Serie A, Napoli travolgente e Fiorentina demolita (6-0)

Il Napoli oggi in grandissima giornata ha travolto la Fiorentina che al Maradona non è mai stata in partita. La squadra partenopea ha vinto 6-0 contro la Viola che è sembrata un’armata colabrodo al cospetto di un bel Napoli ordinato e soprattutto bravo a capitalizzare ogni occasione da rete costruita. La partita la sblocca Insigne dopo 5 minuti. Al 23′ traversa di Biraghi (su tiro deviato), poco dopo chance anche per Ribery e ancora per Biraghi. Ma al 36′ Demme fa 2-0 dopo il secondo assist di giornata per Petagna. Passano tre minuti e Lozano fa 3-0 dopo una grandissima giocata di Insigne. Nel recupero poker di Zielinski. A inizio ripresa nuova occasione viola: Koulibaly salva sulla linea. Al 72′ doppietta di Insigne su rigore per il 5-0 e poi al 90′ gol di Politano per il 6-0 definitivo. Il Napoli si prepara nel migliore dei modi alla Supercoppa contro la Juventus.