Serie A, nascono le infrazioni da cartellino giallo per il Covid-19

La Serie A verso la ripresa, ma ancora non sono ben chiare le nuove regole che i calciatori e tutti gli eddetti ai lavori dovranno rispettare. Chiaramente dovrà essere la distanza di sicurezza, almeno quella nei confronti dell’arbitro.

Dalle ultime indiscrezioni, però, ci saranno anche alcune novità in merito alla possibilità di ricevere un cartellino giallo anche per altri comportamenti non conformi a quello che sarà “il nuovo calcio”. Oltre ai consueti falli di gioco, arbitri ed assistenti dovranno stare attenti che nessuno infranga le regole di sicurezza per il Covid-19 che saranno contenute nel protocollo per le partite che la Figc sottoporrà al Cts e al Governo dopo averlo perfezionato. In caso di mancato rispetto di tali norme, scatterà il cartellino giallo. Niente strette di mano, abbracci e festa dopo i gol e, con ogni probabilità, anche l’impossibilità di sputare in campo, gesto quasi entrato nella normalità di una partita. Dal canto loro gli arbitri dovranno essere forniti di un “equipaggiamento” personale con orologi, fischietti, bandierine e cartellini, che saranno scrupolosamente di loro proprietà e uso singolo.