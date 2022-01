Serie A nel caos: domenica saltano almeno 3 gare della 21a giornata

Ancora incertezza sulla disputa di diverse gare del prossimo turno

Serie A nel caos per colpa del Covid e delle regole che, per il momento, non hanno garantito certezza né per quanto concerne il regolare svolgimento delle partite , né a questo punto per la sicurezza degli atleti. Dopo aver visto ben quattro partite annullate nel precedente turno dell'Epifania, anche domenica 9 gennaio potrebbe accadere qualcosa di molto simile.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, sono almeno tre le partite che non saranno giocate. Si tratta di Cagliari-Bologna, Torino-Fiorentina e Udinese-Atalanta, con Verona-Salernitana, altro match in dubbio, che potrebbe andare in scena. Per quanto riguarda i rinvii sicuri, come detto, si fa riferimento alle situazioni di Udinese e Torino che sono state bloccate oltre il prossimo weekend. Stesso destino per il Bologna, che domenica effettuerà un nuovo giro di tamponi al gruppo squadra, mentre la prossima settimana comincerà il ciclo di booster di vaccino. Scontato, dunque, il rinvio della partita di Cagliari.