Serie A, Nkoulou spaventa la Juventus che con McKennie e Bonucci ribalta il Torino

La Juventus vince in rimonta il derby contro il Torino. I bianconeri rimontano il gol di Nkoulou ribaltando il risultato nella ripresa con McKennie e Bonucci: due reti fotocopia, entrambe di testa su assist di Cuadrado. Il Torino dopo il vantaggio ha giocato prevalentemente di rimessa ma la Juventus ha fatto cadere il muro granata nel finale di gara.

CRONACA – Il derby si è sbloccato al 9’: angolo di Ansaldi da sinistra, tocco di Meité e Nkoulou con il destro segna. Toro avanti. La Juventus ha tentato di alzare i ritmi e di sorprendere il Torino, sempre ben chiuso davanti a Sirigu, ma i tentativi non sono mai precisi e pericolosi. Bianconeri che non sono riusciti a trovare varchi, mentre il Torino quando ha attaccato ha trovato praterie nelle quali affondare. Dopo il gol di Nkoulou ha avuto altre due buone occasioni d’attacco con Zaza e Linetty e Belotti allo scadere del primo tempo. Difesa granata perfetta nei primi 45 minuti, mentre la Juve è apparsa lenta e prevedibile. Sirigu quasi inoperoso.

Nella ripresa Juve ha spinto trovando il pareggio ma viene annullato: al 57’ Cuadrado, con un tiro dal limite, batte Sirigu, ma dopo aver rivisto l’azione al video, Orsato annulla. C’era Bonucci in fuorigioco attivo davanti al portiere granata e il difensore fa anche fallo su Lyanco. Maggiore la pressione dei bianconeri con il Toro che ha puntato sulle ripartenze. Al 77′ gran tiro di Chiesa, Sirigu devia in angolo. Ma è il preludio del gol che arriva un minuto dopo. Dall’angolo la Juve pareggia, grazie al colpo di testa vincente di McKennie. Al 90′ il vantaggio della Juventus con Bonucci che di testa come in precedenza McKennie trova lo spazio e batte Sirigu, Nei sei minuti finali il Torino non è riuscito a pareggiare.

JUVENTUS-TORINO 2-1

Marcatori: 9′ Nkoulou (T), 77′ McKennie (J), 88′ Bonucci (J)



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo (71′ Alex Sandro); Kulusevski (57′ Ramsey), Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala (91′ Bernardeschi), Ronaldo. All. Pirlo

TORINO (3-5-2): Sirigu; Nkoulou, Lyanco, R. Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty (90′ Segre), Ansaldi; Zaza (74′ Lukic), Belotti. All. Giampaolo

Ammoniti: Kulusevski (J), Lyanco (T), de Ligt (J), Lukic (T)