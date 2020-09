Serie A, novità per il pubblico: 1000 spettatori a settore

Dopo le parole del Ministro Spadafora, potrebbero esserci altre novità in merito alla riapertura degli stadi di calcio ai tifosi. A partire dalla terza giornata di campionato, negli impianti sportivi potrebbero esserci più di 1000 spettatori.

Serie A: 1000 tifosi a settore

Potrebbe esserci il via libera negli stadi italiani a riaccogliere ben più dei 1000 tifosi previsti in questo avvio di stagione. Stando alle ultime indiscrezioni, oggi dovrebbe arrivare il via libera delle Regioni al protocollo per la riapertura degli impianti sportivi, poi toccherà al Cts. Il pubblico non potrà comunque superare il 25% della capienza totale e in ogni settore non potranno esserci più di 1.000 spettatori.

Inoltre, dovrebbe essere fatto divieto di portare bandiere e o striscioni. Tutti i tifosi dovrebbero essere schedati e dovranno essere seguite le norme anti contagio: mascherina per tutti e l’obbligo del distanziamento sociale di almeno un metro.

