Serie A, Osimhem in campo contro la Juve: accolto ricorso Napoli

Buona notizia dal Napoli visto che la Corte di Appello ha accolto il ricorso

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen giocherà contro la Juve: è stato accolto il ricorso, la squalifica ridotta da due giornate a una. L'attaccante inizialmente era stato fermato per due giornate dopo l'espulsione per rosso diretto rimediata contro il Venezia per un buffetto dato a un avversario quale reazione a un atteggiamento provocatorio subito. La Corte d'Appello federale ha ritenute dunque valide le motivazioni addotte dai campani.