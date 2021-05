Serie A, pacchetto 2 va a Sky con 3 partite ogni turno

Accordo trovato in Lega dopo Assemblea fiume

Nuovo capitolo per l'assegnazione dei diritti tv per le partite di calcio di Serie A dal 2021 al 2024. Come riporta Gazzetta.it, la Lega di Serie A, al termine di un’assemblea lunghissima - interrotta e poi ripresa in serata - ha assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv per il prossimo triennio a Sky, che si aggiunge così a Dazn. Tre partite per ogni turno saranno diffuse dal polo di Comcast in co-esclusiva: questo significa che la piattaforma internazionale, che ha vinto il pacchetto principale, avrà i diritti in esclusiva assoluta su 7 incontri, mentre Sky potrà trasmetterne tre. A favore dell’offerta della pay-tv di Comcast hanno votato 16 club: Napoli e Lazio si sono astenute, mentre Crotone e Parma non hanno votato in quanto già retrocesse.